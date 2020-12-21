◎基本薪資明年漲至24K 近156萬名勞工受惠

勞動部明年1月1日起調升基本工資，調整後月薪制勞工每月工資為2萬4000元，調幅0.84％，約有155.85萬名勞工受惠；時薪制勞工每小時工資為160元，約有52.43萬名勞工受惠。

◎跨年夜走台9線蘇澳至花蓮 公總估要4小時

元旦連假即將到來，東部訂房率已達9成以上，公路總局推估，連假會以元旦活動及短途旅遊旅次為主，並盤點台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等3條主要幹道，預估各路段的尖峰時段，其中，跨年夜蘇澳至花蓮要4小時，建議民眾提前規劃，盡量避開。

◎旭富中午再爆炸冒 桃市勞檢處勒令停工

旭富製藥廠大火燃燒超過24小時，21日又傳大爆炸，甚至產生橘色蕈菇狀雲，嚇壞附近民眾和打火弟兄，桃園市勞檢處指出，旭富大火發生重大職災還釀1死，勒令停工，4棟生產線製程區都不得有人員進出，因案件將由檢方調查，將待事故原因出爐後再研議是否開罰。

◎收5400罰單 女竟寄感謝信謝開罰警

魏姓女騎士上月因趕時間闖紅燈遭警攔下，另外又被查獲持汽車駕照越級駕駛，挨罰5400元，孰料魏女竟寫信感謝取締她的員警「揪出我僥倖又害人害己的心態」，並告知隔天立刻去考照且順利通過，從警11年桃園警分局埔子派出所警員鍾德明又驚又喜，笑說過去開單僅有挨罵、被白眼，第一次有人真誠道謝，讓他感動不已。

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(中時新聞網)