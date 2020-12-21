「豆導」鈕承澤2018年被控性侵《跑馬》劇組女助理，2020年台北地院一審宣判，依強制性交罪判處鈕承澤4年有期徒刑，二審仍維持一審判決，而藝人白冰冰也透露鈕承澤的近況，並曬出兩人合照，是鈕承澤捲入性侵風波以來，首次有藝人公開和他互動。

白冰冰21日在臉書發文，表示她在朋友家巧遇鈕承澤，就算她在喝紅酒，現在對方也只喝水，也稱讚鈕承澤從小就很會演戲，演而優則導，在導演這條路上一帆風順，很難得是戲紅人也紅的導演，在演藝路上走路相當有風，「正慶幸國片復甦有望，然而豆導卻自己不小心跌了一大跤。」

白冰冰透露，她雖然沒有和鈕承澤合作過，但交淺言深，肯定對方是有才華的人，儘管歷經挫折，還是期待對方能夠自我沉潛、深切反省，畢竟未來的路更長，字裡行間滿滿是對鈕承澤的欣賞。

白冰冰曬出和鈕承澤合照。(圖/翻攝自白冰冰臉書)

鈕承澤2018年11月間，邀請《跑馬》劇組人員到家中聚會，對一名女助理指侵得逞，然而他強調2人是兩情相悅，只是雙方認知不同，但此說法遭檢方駁斥，指出被害女子和鈕承澤私下並無其他互動，更沒有男女情愫，因此判決鈕承澤4年有期徒刑。

(中時新聞網)