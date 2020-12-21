立法院下午舉行「邁向國家正常化」修憲公聽會，淡江大學陸研所所長胡博硯以中國大陸經驗分析，強調許多人在談到國土均衡發展時有「交通建設」的迷思，但以基隆市為例，若一與台北、新北靠攏，最後反可能成為大城市的郊區。

胡博硯表示，中國在「十一五規劃」時，就發現所有產業都聚在東南沿海，於是決定開發大西部，開發機場及工業區，希望把大家引回大西部，結果有沒有成功，沒有，人還是留在東南沿海。對照台灣的發展，像是雪隧開通後、過去台北客會留在宜蘭，現在不留在宜蘭，顯示交通只是在彌補城鄉規劃的關鍵性之一，未必會讓城鄉發展更均衡。

他說，台灣面積這麼小就有六都，中國這麼大只有四個直轄市，像是宜蘭、基隆市，交通愈好人口愈容易失血，會變得更弱小，甚至未來新北市就會把基隆併掉。

胡博硯也指出，所以交通建設不是讓國分配更均衡，反而是加速貧窮小縣居民移到大都市去，小城市最後就變成郊區。對地方自治是否是好的，大家可思考。

他說，真正影響城鄉發展的是產業，像他的家鄉在台南，他以前很擔心台南被高雄吃掉，但現在南科有台積電進駐後，他相信台南不會被高雄吃掉，而對於基隆市的發展，他則說，基隆是日據時期出口貿易最興盛地區，現在自由貿易港的位階不見，其實還是可發展碼頭觀光或朝新南向平台發展，若一味靠攏新北、台北，只會加速基隆市的弱化。

(中時 )