一年一度的冬至到來，許多人都會在今天煮湯圓來吃，象徵團圓，不過並不是每個人都能把湯圓煮得「圓圓滿滿」。一名年輕女網友在網路上分享自己煮的草莓湯圓，但成果相當慘烈，幾乎每一顆湯圓都被煮破，內餡全部流出，照片曝光後網友直呼好噁，有內行人透露，其實一堆人都煮錯。

網友PO出自己煮的草莓湯圓，幾乎每一顆都被煮破，內餡全部流出。(圖/截自爆怨公社)

這名女網友在臉書《爆怨公社》PO照發文指出，冬至幾乎家家戶戶都會煮湯圓，她開箱某牌的草莓湯圓，不料結果每顆都煮破，而且破得非常徹底，看起來一點都不可口，覺得應該沒有人敢吃。從照片中可見，每一顆草莓湯圓的內餡全部流出，七、八顆湯圓整個爛成一攤，模樣驚人。

照片曝光後讓網友驚呆，直呼好噁，有內行人指出，很多人都以為要開大火滾水，其實錯了，煮冷凍湯圓最重要的關鍵，是要用微火慢煮才不會煮破，不少人自己亂煮一通，失敗了才在怪產品不好。

網友建議把水煮到溫熱後就可以下湯圓，而且不用攪拌，水滾三分鐘後再加入少許冷水，重複加兩次冷水，一定要用小火才能煮出超漂亮的湯圓。

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(中時新聞網)