POS廠伍豐(8076)今日召開法說會，由於占比逾5成的歐美市場及轉投資俄國賭場，均受新冠肺炎疫情衝擊，2020年前三季營運轉虧。展望後市，公司表示仍須觀察歐美封城狀況，預期第四季將略優於第三季，力拚明年營運重返成長軌道。

伍豐前三季合併營收16.73億元、年減29.27％，為近7年同期低點。毛利率28.2％、營益率2.32％，營益率為近9年同期低點。雖然本業維持獲利，但受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後虧損0.53億元、每股虧損0.2元，為近10年同期低點。

伍豐代理發言人陳恆立說明，今年受新冠肺炎疫情影響，歐美終端客戶設備投資暫緩，加上經銷商受疫情影響無法正常上班，致使營收下滑。由於歐洲銷售產品毛利率較高，銷售減少加上新台幣強升，亦使毛利率下滑。

至於本業營運維持獲利、但業外轉虧拖累整體營運轉虧，陳恆立指出，轉投資的俄羅斯海參崴「水晶虎宮殿」3月底至7月中暫停營運，前三季採業外權益法認列損失0.87億元，較去年同期認列收益0.94億元大幅轉虧所致。

展望後市，隨著俄國賭場恢復正常營運，雖然核心的VIP廳業務尚未恢復，但當地人博奕需求成長，帶動中場及老虎機業務逐漸復甦，使8、9月的息前折舊前攤銷前利潤（EBITA）已由負轉正，營運狀況已谷底回升。

同時，「水晶虎宮殿」二期建設已於本季啟動，以綜合渡假村概念打造室內水上休閒設施、購物中心及餐廳，並有更大的賭廳面積、約350間客房，預計2022年完工開業。伍豐前期已投資1100萬美元，預計明年下半年進行後期投資，確切時間需視明年上半年狀況而定。

伍豐坦言，歐美市場合計貢獻營收逾5成，受封城影響大，今年營運相當辛苦。根據當地供應商預期，歐美市場明年2～3月可望好轉，預估上半年營收可望回升約3成。中國大陸需求自8月起大幅反彈，前11月狀況已與去年相當，明年上半年可望成長2～3成。

(時報資訊)