香堂業主: 你戴著口罩我也認識你！

大陸整頓小產權房的糾紛愈演愈烈，官方面對輿論的反對與業主質疑，堅決對不合新修訂《土地管理法》的小產權方進行強制拆除，曾被官方宣傳為模範村的北京香堂文化新村實施斷水斷電斷氣以逼迫業主搬遷，引發居民抗議。有些業主準備瓦斯桶要以生命守護房產，與拆遷及保安人員對峙，隨時可能爆發嚴重衝突，事件引起大陸各界的關注。

據《美國之音》報導，香堂文化新村位於北京市昌平區，居民以抗爭方式面對強制拆遷，有業主甚至稱強拆行動是「人道主義災難」事件。居住村內的中國政法大學教授楊玉聖在住處房被切斷水電燃氣後，一度進行絕食抗議。

楊玉聖表示，選擇抗爭行動後，他住家圍牆外被裝了很多監控裝置，出入也遭跟監，進村還要查證件並盤問是否做了新冠病毒核酸檢測。地方當局採取斷水電和燃氣的做法完全是非法行為，在這種冬天，斷水斷電就是置人於死地，毫無人性。

報導說，網上流傳的視頻顯示，被斷水電氣的部份香堂村業主們仍堅持抗爭維權，身穿深色制服的保安手持防暴盾牌排成人牆在周邊設防，村內圍牆上則掛了抗議強拆的布條。還有業主準備瓦斯桶進行抗爭，擔心一旦離開，房子就會遭到拆除，其他村民也為堅守房產的業主送上食物，但遭黑衣人阻攔。

據報導指出，香堂文化新村是目前北京最大的小產權房集中地，有 3800多戶家庭，人口上萬，許多人來自北京市各界精英層，其中不乏蜚聲中外的文化名人，另有一些有官方背景的紅二代或紅三代，以及部份外籍人士，具有廣泛的社會活動能力和影響力，其中有人已遭昌平公安局以聚眾擾亂公共秩序罪名進行刑事拘留。

部份香堂村業主反映，他們買房時都拿到蓋有鎮政府和香堂村委會公章的房產文件，以及昌平縣土地管理部門頒發的集體土地使用許可證。現在這些房產被認定違法建設，應該追究違法建房賣房的香堂村委會和鎮政府，而不該由無辜的業主們來承擔責任，業主們維權抗爭是有道理的，政府不能無視業主的合法權益。

外界甚至謠傳，香堂村位於天安門、故宮正北方，同在北京中軸線上，「壓住了龍脈氣口」，才會面臨強拆的命運。另傳聞北京先前驅趕「低端人口」，現在強拆小產權房，政府犯的錯不能一下就推給民眾去承擔。

報導說，近年來大陸各地頻頻發生強拆小產權房引發抗爭事件，去年以來，北京市以保護生態環境為由相繼拆除多個鄉間違建別墅區與小產權房社區，涉及人口高達數萬人，亦有多地官員因執行違建拆除不力而遭到嚴厲查處。

(中時新聞網)