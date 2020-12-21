彰化縣長王惠美與彰化縣衛生局，攜手19家月子餐與月子中心、產後護理之家代表，聯合宣示將供應無萊豬月子餐，捍衛食安、守護彰化縣內母嬰健康。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）與兩位孕媽咪代表見證19家業者簽署「肉品安全我守護，母嬰健康有保固」宣言。（謝瓊雲攝）

營養師廖英如介紹無萊豬月子餐的特色。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美與彰化縣衛生局，攜手19家月子餐與月子中心、產後護理之家代表，聯合宣示將供應無萊豬月子餐，捍衛食安、守護彰化縣內母嬰健康。（謝瓊雲攝）

全面防堵萊豬！彰化縣長王惠美21日帶著孕媽媽代表，見證月子餐業者、月子中心與產後護理之家等19名業者代表，聯合宣示全面供應無萊豬月子餐，並簽署「肉品安全我守護，母嬰健康有保固」宣言，表達彰化縣捍衛食安，守護母嬰健康的決心。

針對全面供應無萊豬月子餐的19家業者，包括8家月子餐業者、7家產後護理之家與月子中心、4家外縣市供應縣內月子餐的業者，彰化縣衛生局昨也在縣府中庭，頒與無萊豬自主管理標章。

王惠美表示，萊豬叩關倒數計時，元旦起就可將開放含萊克多巴胺豬肉、豬內臟等合法進口，但萊豬對嬰幼兒、孕婦及老人的影響最大，尤其坐月子期間實用許多豬內臟部位。

王惠美說，縣府主動進行相關的勸導及管理，呼籲業者要使用台灣的溫體豬，更鼓勵使用從源頭到屠宰層層把關的「彰化健康豬」，讓產婦與嬰兒健康有保障。她提醒業者，豬肉來源若標示不清，為了縣民健康，縣府開罰絕不手軟。

衛生局長葉彥伯表示，無萊豬自主管理標章可供業者張貼在營業場所處，讓消費者辨識，目前仍是輔導階段，從明年1月1日起，將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，請業者勿以身試法。

(中時 )