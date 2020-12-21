新的一周我們的財運、事業、以及感情方面都會發生一些變化，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖在這周運勢非常旺，無論是工作運、桃花運或財運都很好，一定要好好把握本周的絕佳運勢！

▍1.生肖鼠

屬鼠人笑口常開，開朗熱情，心態好的人運氣也不會差。周四「六合」，周日「三合」，事業上認真努力做事就會有回報，收穫金錢和名譽地位。財運方面，業務容易拿下大訂單，業績特別好。福氣滿滿，能碰到很多令人開心之事。

▍2.生肖牛

屬牛人周三「六合」，貴人多，做事很輕鬆，可得上天的眷顧，貴人臨門，再加上自身的努力，可取得一番成就。工作穩定，有人相助做出傲人的成績，在行業名聲大旺，很有面子。運氣這麼好，趕快和親人朋友相聚，分享快樂吧！

▍3.生肖狗

屬狗人積極努力，認真對待生活，周「三合」，周六「六合」，好運氣常伴身邊，工作方面有表現機會，大放異彩，揚眉吐氣，才華得以施展，可獲上司賞識，能力得到認可，升職有望，成為職場大紅人。

▍4.生肖豬

屬豬人本周對金錢的敏銳度提高，能搶得先機，周五「六合」，周六「三合」，錢財輕鬆飄進口袋。不用擔心錢不夠花，還能存下一筆留著急用。周一有「天喜」桃花，單身者愛情運勢好，遇到有緣人，有機會談戀愛。

▍5.生肖虎

屬虎人本周財運很好，是心想事成的一周。周一「三合」，周二「六合」，這幾天有發財的機會，只要好好把握，必能大賺特賺。大膽投資，進財特別的豐厚。上班者也能因出色表現，可領到豐厚的獎金。

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(中時新聞網)