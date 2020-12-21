勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆出貪汙、炒股弊案，由於游早被勞動部政風處列為「高風險名單」，卻仍爆出弊情，引發各界關注。行政院日前指示法務部廉政署全面蒐報行政院各部會內部的「高風險名單」，廉政署已指示各機關政風主管過濾蒐報新一波名單，並向機關首長報告名單人員。

游迺文爆出接受業者招待、配合炒股，遭檢廉偵辦並收押。據了解，游迺文2016年就被勞動部政風處列入「高風險名單」，從2015至去年間，曾接獲5封匿名檢舉信，其中3封直接點名游迺文有問題，交友廣闊、飯局多，另1封雖未指名道姓，但檢舉的業務亦與游有關。甚至早在3年前勞動部要調動游迺文職務，卻被勞金局長擋下，引發軒然大波。

據指出，行政院因擔心再發生如游迺文這種機關「高風險人物」，發生弊端，日前指示廉政署針對各部會提出風險控管報告，加強蒐報內部可能發生問題的不肖公務員列為「高風險名單」，並提供行政院及部會首長參考，避免再發生如游迺文涉貪弊情。

據了解，廉政署已指示各部會政風單位，全面蒐報，加強蒐報機關內部的「高風險名單」，廉政署並要求政風主管必須先向機關首長報告名單，讓首長能充分掌握。

(中時 )