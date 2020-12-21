岡山空軍眷村周邊已經陸續完成眷村改建，鄰近由國防部所轄管的眷改土地廣達39.6公頃，民進黨立委邱志偉日前在立法院質詢國防部時，請國防部針對閒置眷改土地通盤檢討，逐案列管並提出活化計畫，讓土地可以再利用也避免地方發展停滯。

邱志偉指出，岡山著名的大鵬九村完成改建後，已經被高雄市政府劃為第87期市地重劃。在高雄市政府點還所有權人後，國防部分回13.7公頃的住宅區土地，公告現值超過30億，除了部分將與高雄市政府開發社會住宅外，多數土地尚未有使用規畫。

邱志偉說，目前眷改基金已經滿水位，因此國防部傾向不處分土地，未來土地極有可能將交回給國產署，國產署針對大面積的土地不能出售、只能設定地上權，將導致業者開發意願低落、地方發展停滯。

目前全台的眷改土地大多地段良好，卻面臨類似問題，國防部應該要更積極針對眷改土地提出後續規畫。

根據國防部的統計，包括橋頭區的明德新村、彌陀區的二高村，分別有2.79及6.67公頃的土地可以再利用，其中，二高村已經租賃做為太陽能光電使用，其餘還有6筆眷改土地集中在岡山區，健鷹村屬公共設施回饋，正由高雄市政府進行無償撥用程序，預計開發做為岡山運動中心等。

而樂群村因市府已依《文化資產保護法》登錄為歷史建築及市定古蹟，目前由高雄市文化局代管，光復新村則計畫開發做為收費停車場，剩餘的康樂村、致遠村及大鵬九村則需更積極活化。

(中時 )