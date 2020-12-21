蔡英文總統上周二在宜蘭結束公開行程後，旋即參加地方黨務座談，相隔不到一周，副總統賴清德今天（21日）訪宜蘭，宜蘭市長江聰淵全程陪同，挺江意味濃厚，江聰淵表示，總統、副總統都盼縣長候選人能在和諧氣氛下產出，也盼促成地方團結，他希望能拿回宜蘭執政權，找回宜蘭的核心價值。

宜蘭市長江聰淵被視為是民進黨下屆宜蘭縣長候選人熱門人選，但國民黨宜蘭縣長林姿妙深根基層，執政將滿2年，營養午餐等政策都頗受縣民好評，對民進黨而言，不論誰出馬對上林姿妙，都相當不好選，因此蔡、賴2人先後訪宜蘭，外界也有解讀是促進黨內團結、為江固樁。

江聰淵表示，今天是冬至，其實有其他縣市邀請副總統造訪，但副總統來宜蘭，他也感受到副總統對宜蘭的特別關心與厚愛；距離2022年選舉不到2年，在黨中央的布局上，宜蘭縣、嘉義市、雲林縣等地被設定為首要布局的縣市。

江聰淵說，宜蘭縣除了會提早產生縣長候選人外，大家要有共識，畢竟團結才有機會拿回執政權。

他表示，賴清德有提到與宜蘭有很深的感情，並細數陳定南縣長等時期的執政成果，對宜蘭的驕傲、品牌也有所認同，但「是不是民主的核心價值，會隨著現在國民黨化而有所流失？」

江聰淵強調，宜蘭價值有其獨特性，我們也因為這個獨特性能找到宜蘭的驕傲，但現在好像已經出了很大的變化，而這變化要用重回執政的方式，才能夠找到宜蘭的驕傲。

(中時 )