爆炸害鄰近工廠損失10億 旭富僅願賠3千萬遭嗆翻(圖/（民眾提供／姜霏桃園傳真）)

桃機旁傳巨大爆炸聲！濃煙不斷 直飄飛機跑道

桃園旭富藥廠大火連燒24小時，原本清晨已經掌控火勢，今（21）日僅需處理殘火，不料中午12時9分現場再度傳出爆炸聲，黃色煙霧直噴天空，嚇壞附近鄰居，這一燒燒掉面積約1.05萬坪，造成1死1傷，粗估損失8億元，據悉，旭富準備3千萬賠償鄰損，但這4家工廠全部難以接受。

全球第二大奎寧原料藥製造廠、上市公司旭富製藥發生爆炸，起火原因為生產線進行化學溶劑處理，不慎引發火災，粗估損失8億元，火勢波及4家廠商理賠金額為3000萬元，由於大部分生產線燒毀，預估重建期至少半年。

被旭富影響最為嚴重的，首當其衝是隔壁桃園紙廠，接著是緊鄰紙廠的東陽精密，是國內唯一有能力製造特殊型染整機械的製造商，因為火勢停工，損失粗估2.5億。與旭富隔兩間廠房的國晟工業，雖然僅部分廠房受損，但損失也高達千萬；鴻利國際針織離旭富最遠，不過廠內放置不織布、布匹等易燃物，損失估計至少2億。

受旭富大火波及的4家工廠，損失程度不一，但至少都千萬起跳，全部加起來粗估損失10億，21日上午旭富與4家工廠協商如何賠償損失，旭富表示會準備3千萬，但桃園紙廠、東陽、國晟、還有鴻利國際針織，難以接受旭富提出的賠償金額。

(中時新聞網)