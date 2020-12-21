我國駐美代表處更名引起各界討論。（本報資料照）

78位美國眾議員今天聯名致函美國國務卿蓬佩奧，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，外交部政次曾厚仁今(21日)也表示，代表處更名正在進行中。但根據一份最新網路民調顯示，大部分的網友認為，駐美代表處更名對提升台灣國際地位沒有影響。

入口網站《YAHOO》以「你覺得駐外代表處改名會提升台灣的國際地位嗎？」為題進行網路投票，投票時間為21日至26日，截至下午5點15分為止，已有500多名網友參加投票，最新結果顯示，認為能提升的有65票，認為沒影響的則471有票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

認為駐美代表處改名，能提升台灣國際地位的網友表示，「改地球最大台灣國，一定變最大」、「當然會提升台灣的地位！100%贊成！」、「當然會！名不正則言不順，言不順則事不成」、「會提升台灣的國際地位」。

認為駐美代表處改名不會有影響的網友則指出，「靠改名換姓有用的話，世上就無難事了！」「再怎麼改也進不了聯合國」「別浪費公帑，先拼經濟好嗎」「最是現實的就是政治，大欺小是尋常，改名如沒提升自我實力，也只是白花錢」。

(中時新聞網)