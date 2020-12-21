ADIDAS、NIKE等品牌客戶恢復下單動能，加上油價上漲連動紡纖產品價格調整，遠東新(1402)看好第四季營運可望衝今年單季高峰；遠東新21日在法說會上指出，在疫苗可望陸續問世，品牌客戶對消費市場漸恢復信心，下單動能轉強。加上油價逐步上漲，也帶動了紡纖產品價格往上調整，整個產業環境景氣是往正向走的，預期，2021年的營運會比今年好。

遠東新11月合併營收187.92億元，已衝今年單月新高；不過，受到上半年疫情的衝擊，遠東新累計1-11月的合併營收1863.25億元，年衰退還有18.88%。

遠東新主要的紡纖產品為純對苯二甲酸(PTA)、聚酯等，在油價上漲，相關產品原料價格也上漲，所以，遠東新的主要紡纖產品價格也跟著連動，因此，今年下半年的營收獲利也逐步走揚。

另外，隨著各國疫苗研發進度加快，全球服飾及運動類產品的消費市場也快速恢復，ADIDAS、NIKE等廠對市場消費的信心逐漸增強、營運也逐步改善，因此，下單動能也轉強。遠東新指出，下半年客戶的下單動能確有增強。

遠東新指出，在產品價格上漲、訂單數量增加下，下半年的營運逐季成長是可預期的。

遠東新認為，隨著疫苗的問世，全球服飾的消費市場應可從明年第一季末開始陸續恢復，紡纖產業的景氣也可回溫，在對疫情的不確定性因素減少下，2021年的營運應該可以審慎樂觀看。

隨著疫苗問世，民間消費可望逐步恢復；因此，遠東新對與民生消費品有關的固酯事業，認為會是2021年成長較明顯的產項。

持續投資南向，遠東新仍看好越南市場的前景，在全球供應鏈移往東南亞地區下，遠東新對越南當地產能的增加及供應鏈的擴增，預期仍有持續投資的機會。

遠東新指出，2021年對越南的投資仍會持續增加，產項上，仍以化纖事業產能的投資為主。

(工商 )