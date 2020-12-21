倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開高震盪走高，終場上漲135點，漲幅0.95％，收在14,384.96點；櫃買指數則表現相對疲弱，終場上漲0.04點，漲幅0.02％，收在179.36點；三大法人進出方面，外資續買105億元，投信轉買1.9億元，自營商續賣2.65億元，惟外資法人於台指期買超1,394口多單，累計淨空單部位為4,573口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然外資準備進入長假，少了外資買盤加持，部份電子股走勢將相對意興闌珊，屬於正常現象。不過，就中長期的角度觀察，隨疫苗陸續問世，並於歐美各國開始施打，不僅可帶動產業與區域經濟復甦，各市調機構亦紛紛預期明年全球經濟可望出現「V型」復甦。

此外，全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，在經濟及資金面仍相對有利下，不排除本波多頭行情可望延續至明年首季至第二季間，再搭配年底投信法人及集團作帳行情、明年首季財報空窗期作夢行情持續展開，預期台股控盤者將看準台股續漲機會，持續作價拉抬特定族群及個股。

個股方面，本周納入投資組合的第一銅，增補庫存需求帶動、國際銅價反彈，營運看俏，配合趨勢走多、內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間，逢低值得留意。

選股方面，觀察21日類股輪動，多方主軸仍圍繞於威致、第一銅、新鋼、陽明、長榮、萬海、中航、台船、敦泰、富鼎、雷虎、華榮、耀登等特定個股，投資人可持續鎖定。

(工商 )