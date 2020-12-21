侯友宜與身障朋友嘗式一同製作芳香磚。（李俊淇攝）

侯友宜在開幕致詞表示，將持續推動共構社福設施宅，結合資源集中運用，打造多元照顧、在地樂活的好所在。（李俊淇攝）

新莊頭前庄活動中心5、6樓原本提供給陽光基金會作為八仙塵爆傷友的重建中心，目前復健已告一段落，新北市府運用公益彩券盈餘分配基金，委託財團法人伊甸社會福利基金會設置小作所及社區式日照中心，市長侯友宜今（21）日在開幕儀上致詞表示，將持續推動共構社福設施宅，結合資源集中運用，打造多元照顧、在地樂活的好所在。

侯友宜說，為了躍居與國際接軌，對於身障族群要給加倍的支持，讓他們能夠安居樂業、落腳生根，所以不管是老、幼、婦及身障族群，都要全力以赴給與全方位的照顧。

而針對八仙重建中心改建後，對於傷友的後續照顧？侯說，經過這幾年以後，很多塵爆的這些傷患，在身體的受創大多已經康復了，少部份未康復的傷友移往板橋聯醫的復健中心繼續診斷，另外心靈受創的傷友，在各醫院方面都給予更多的力量的扶助。而目前理賠的部份司法仍進行中，將會與消費者基金會一同努力，讓他們得到一個公平的對待。

受委辦的伊甸社會福利基金會董事長成亮表示，基金會是由劉俠女士所創辦，主要是專為服務身障朋友。曾在國外參加某位總理的就職典禮，發現前幾排都是身障朋友，給他很大啟示。最後也向市長承諾，所有伊甸系統的社福機構，絕對不會使用萊豬、萊牛做為餐食，維護身障朋友的食安。

社會局長張錦麗表示，很高興在新莊區成立新北市第26家小作所及第8家社區式日照中心，並促進社區融合，讓心智障礙的孩子，能夠在熟悉的環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，以減輕家庭照顧負荷或經濟負擔，未來也將持續活化運用公有場地與公益回饋空間，結合民間團體專業服務，辦理各項身心障礙者社區式照顧服務。

「新莊幸福小作所」服務對象為設籍新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動（如手工皂製作、文創藝術等）、社區適應、文康休閒等課程內容。

「新莊幸福日間照顧中心」服務對象為設籍新北市18歲至64歲領有身心障礙證明（具特殊需求者年齡可向下延伸至15歲)，具生活自理及社會適應能力訓練需求者，每週一至週五提供社區適應、文康休閒活動、生活技能訓練、多元活動等課程。

(中時 )