旭富爆炸釀1死 桃檢展開調查 不排除到場履勘 17:242020/12/21 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旭富製藥大爆炸釀30歲的菲籍移工喪命，桃園地檢署21日列相字案調查。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旭富製藥大爆炸釀30歲的菲籍移工喪命，桃園地檢署21日列相字案，由外勤檢察官鄭皓文直驅林口長庚醫院相驗，確認死因為重度燒傷致急性呼吸衰竭，檢方也不排除在火勢完全控制且不影響救災的情況下，到火災現場履勘。 雖然罹難移工的堂兄弟也在旭富工作，但為謹慎起見，目前遺體仍暫冰存，待身分關係確認，或在母國的家屬提供委託書後才會開立死亡證明書，將遺體發還家屬。 旭富再爆炸原因曝光 還有8桶金屬鈉 指揮官怒批：沒說實話 拉法葉艦沒收6億美元案周三辯論 檢：15％佣金依法可沒收 (中時 ) #旭富 #不排除 #履勘 #確認 #遺體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆炸害鄰近工廠損失10億 旭富僅願賠3千萬被嗆翻 17:152020/12/21 社會 廠房燒毀 旭富股價無量跳水跌停 11:202020/12/21 財經 旭富大火連環燒 鄭文燦今至現場 11:272020/12/21 社會 基本薪資明年漲至24K 近156萬名勞工受惠 17:032020/12/21 生活 新台幣連六貶 收28.517元創二周新低 16:392020/12/21 財經 大陸新能源車熱銷 特斯拉 明年擴大充電網 04:102020/12/21 全球財經 旭富中午再爆炸冒「橘色蕈菇雲」 桃市勞檢處勒令停工 16:082020/12/21 社會 旭富引空品疑慮 環保局：不予開罰、現已恢復 12:322020/12/21 社會 防疫國家隊旭富燒光 明年第1季6億訂單無法生產 08:102020/12/21 財經 旭富大火狂燒 90％灼傷移工今晨5時宣告不治 07:262020/12/21 社會 消防徹夜灌救旭富累躺磚牆前 民眾不捨送250份早餐致謝 09:592020/12/21 社會 社會熱門新聞 中市警酒駕執法奏功 酒駕死傷年驟減34％ - 社會 勞金局炒股弊案第四波 搜索約談統一投信副總闕志昌 - 社會 怕阿嬤、媽媽受不了 UBA虎科大隊長載女友雙亡不辦告別式 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 北市大安公車衝撞BMW釀5傷 轎車1嬰兒送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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