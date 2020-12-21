旭富製藥大爆炸釀30歲的菲籍移工喪命，桃園地檢署21日列相字案，由外勤檢察官鄭皓文直驅林口長庚醫院相驗，確認死因為重度燒傷致急性呼吸衰竭，檢方也不排除在火勢完全控制且不影響救災的情況下，到火災現場履勘。

雖然罹難移工的堂兄弟也在旭富工作，但為謹慎起見，目前遺體仍暫冰存，待身分關係確認，或在母國的家屬提供委託書後才會開立死亡證明書，將遺體發還家屬。

(中時 )