月亮落在雙魚座，為我們帶來柔性的感受，星座命理專家艾菲爾老師昨（20）日就在臉書上提醒，有部分人士會在工作或是計劃上，出現更多靈感與創造。同時，這段時間也是利於感情發展的大好時機。

對於想找尋對象的人，如果有遇到稍微聊得來的人，可以考慮試著和他有進一步的發展，但切記，不要把擇偶的條件列的太嚴苛！ 而有伴侶的人，則可以感到另一半加倍的疼惜與愛護，要多抽出一些時間陪伴對方，讓他也能感受到你的熱情與關懷。

此外，艾菲爾老師也針對12星座的朋友做出分析，記得同時參考自己的太陽丶上升星座，看看自己本周運勢的吉凶禍福。

▍白羊座

冬至過後，注意自己的情緒不要有大喜大悲的衝動，免得心臟受不了，或是引起血壓高的問題。你最近容易因為身邊突發的事故或狀況引起自己的健康隱患，一定要特別小心。最近要注意情慾關係的發展，假戲真做的結果往往造成新一波的災難。

▍金牛座

冬至過後，你應該優先處理自己的債務問題，如果有欠款、欠債的朋友，請首先解決、償還你的債務。你會發現當債務壓力減輕之後，你整個人的心情也會更開朗。你最近有可能會因為住宿、旅遊或是差旅安排而花費一筆交通費或是住宿費，如果你正在度假旅行，那麼祝福你這個冬天的旅程順利愉快。

▍雙子座

冬至過後，關於你的事業發展將進入到全新的旅程當中。關於2021年不管你有什麼創業、工作、事業發展上的嘗試，你都應該全力以赴，因為這是非常重要的，你會迎接一個嶄新的工作領域，並且獲得大家的支持肯定。關於你的愛情，幸福正在蔓延中。

▍巨蟹座

冬至過後，你明顯感覺到開運的能量，一種被祝福的、被肯定的、被期待的、被希望的力量正在身邊圍繞著你，讓你擁有不同於以往的信念和行動力，決定啟動自己的能量。最近身邊會迎來貴人，要懂得把握。

▍獅子座

冬至過後，在陰陽能量轉變的時候，要特別注意自己的健康，尤其註意心血管問題，特別是天氣冷容易引起血管收縮，如果有頭暈或是頭痛問題的朋友，一定直接要去看醫生。因為你這個冬天的健康運容易發生意外。

▍處女座

冬至過後，你要特別注意自己的體重，最近你的體重亮紅燈，會有越來越胖的趨勢，想減肥的朋友可能會失敗甚至是復胖。你可以仔細回想一下，是不是最近的飲食都偏辣、偏鹹、偏油、偏甜，其實你是在藉由大量飲食來宣洩自己的壓力。

▍天秤座

冬至過後，你在家庭、家族、和親情的維繫上會更加倍努力。可能你希望在未來這一年可以重建家庭方面的安全感，你也會花更多的時間在家人關係方面，你覺得為家人付出努力和辛勞是你心甘情願的事情。

▍天蠍座

冬至過後，你的學習運非常好，如果有新的學習興趣或計畫，可以規劃安排，將會獲得更多的生活經驗與啟發。最近你的愛情和婚姻是一個巨大的人生關卡，可能會發生聚少離多的狀況。

▍射手座

冬至過後，會感覺到明顯的財運和賺錢的氣勢不同以往，本來非常缺錢的你，會因為收到大客戶或是大金主而讓你荷包滿滿。這一波財運只是未來旺盛財運的開端，只要全力以赴，會改善你缺錢欠債的問題。

▍魔羯座

冬至過後，適逢你的生日月到來，這是一個非常好的時刻，你可以得到一種被宇宙祝福的能量。這是一種心想事成的機運，要善用能量被啟動的時刻，去積極展開各種突破和嘗試。最近要考試、面試的朋友，你將可以得到好成績。關於愛情則比較平淡。

▍水瓶座

冬至過後，你可以把握2021年好運提前降臨在你身上幸運機會。當機會來臨的時候，你需要去把握和爭取各種可以表現才華的舞台和露臉、上台的機會，只要你願意嶄露你自己的才華，你的努力和成就就會被看到。

▍雙魚座

冬至過後，你將會有一波專屬於冬天的桃花和戀愛機會。想要告白、求婚、示愛和復合的朋友，可以趁著最近走桃花運的時候，積極追求對方，彼此成為伴侶的機會將會大增。最近如果有抽獎、摸彩的活動你也可以參加，因為你的手氣非常好，你是財神爺特別眷戀的幸運兒。

★特別提醒★

12月21日（星期一）是冬至，冬至當天一陽生，是生發一整年財富的吉日。可以準備一個裝有168元的紅包袋置於大門門框或是大門地墊下，象徵未來一整年都可以榮發富貴。

(中時新聞網)