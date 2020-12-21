宏致(3605)宣布現金收購Genesis，為搶進伺服器/資料庫中心高頻高速領域跨進一大步，宏致董事長袁万丁表示，Genesis深耕網通領域，宏致在網通以外領域表現很好，且宏致工廠具生產規模優勢，收購Genesis後可加速公司在高頻高速網通市場佈局，希望兩年內Genesis年營收能翻倍到30億元。

5G及AI新應用加速連接器及連接線技術走向高速、高頻訊號、高訊息容量，宏致近幾年也全力投入高頻高速連接器及連接線研發，不過由於伺服器/資料庫中心高頻高速品牌廠產品必須在初期設計就要切入，台廠因欠缺地緣關係很難打入，Genesis總部在美國亞特蘭大，與美國當地網通客戶良好，宏致17日董事會決議通過以現金2690萬美元投資取得Genesis Technology USA,Inc.及Genesis Holding Company(兩者合併簡稱Genesis)各100%股權，預計2021年3月底前完成股權交割作業後，Genesis將正式成為宏致子公司。

目前Genesis產品包括：連接器(Connectors)、連接線(Cables)、電磁遮蔽罩(EMI shielding can and customized stamping metal parts)、高速及高功率連接器(High-speed connectors & cage and power connectors)、高速連接線(High-speed cable assembly)外，同時也根據客戶需求提供組裝服務的客製化完整解決方案(Total solutions)，產品終端應用包括：機上盒(Set Top Box)、纜線數據機(Cable modem)及網通(Telecom)，近幾年也跨足雲端資料中心、5G應用、IoT物聯網及工控產業，其客戶以美國及歐洲地區為主，涵蓋很多國際知名的網通、雲端及工控產業等大廠，而宏致強項在製造，收購Genesis將可強化宏致產品及客戶佈局，讓宏致產品在品牌廠設計初期就切入客戶，加速搶進伺服器/資料庫中心市場，透過宏致台灣及東南亞(菲律賓及越南)廠區製造能力，提升產品競爭力。

袁万丁表示，Genesis年營收約13億元台幣，毛利率約35%，稅後淨利率8%，預計明年4月起可認列Genesis業績，公司收購Genesis後也將觀察Genesis四個廠區的營運狀況，再決定是否調整，公司目標是兩年內Genesis年營收能夠達到30億元，毛利率及獲利能力能再進一步提升。

(時報資訊)