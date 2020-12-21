26歲沈姓男子慕名桃園市復興區新興野溪溫泉，20日中午夥同另兩名友人，駕車從台北出發前往復興區泡野溪溫泉，晚上返程時，卻因路面坡度過於陡峭，車輛打滑無力往上行駛受困產業道路，一行人求助警方，大溪分局光華派出所商請附近居民開貨車前來，利用繩索拖拉車輛耗時3小時，協助民眾脫困得以順利返家。

警方表示，沈姓民眾當日前往山區泡野溪溫泉，於返程時因夜間行駛山區道路，因路幅狹窄加上路況不熟悉以致車輛打滑動彈不得，當日為假日又因地處偏遠山區，要聯絡拖吊車前來也不容易，警方立即商請附近居民開四輪傳動貨車前來，利用繩索綁住固定拖拉方式，大夥也幫忙推，於23時許順利協助脫困，警方也請3人至派出所稍作休息，提供熱食果腹後，民眾帶著感謝之意返家。

大溪警方呼籲，山區道路路幅狹窄，行駛山區道路應放慢速度，路況不熟悉盡量避免於夜間行駛，以免造成車輛受困。

(中時 )