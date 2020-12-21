台南一中體育館於明年元旦起正式對外營運，並於21日舉辦試營運暨開幕記者會，現場邀請同為台南人的裕隆球星「男模」呂政儒及鐵人體育主播侯以理擔任場館大使分享場館4大特色，也現場體驗健身房頂級器材。

台南一中體育館是台南市東區唯一綜合型運動場館，擁有具備高中籃球國際賽事規格、2,000人觀眾席的室內木地板綜合球場，以及全台獨家引進加拿大健身品牌Atlantis Strength頂級器材的全新健身房，也包含有瑜珈、有氧、飛輪等專屬教室。

除了完善硬體設施，也搭配專業教練團隊及物理治療師駐場，針對不同族群提供全面性的運動服務，體育館營運商健美洋行股份有限公司執行長陳邦安表示，針對台南一中體育館設定了4大場館特色來服務所有台南市民朋友，包含「台南第一高級健身房」、「健身房女性友善時段」、「全館APP線上消費」和「多元運動營隊」。

呂政儒從南市復興國中畢業後，北漂打拼至今將近20年，說到台南這塊土地，呂政儒表示：「台南美食真是運動生涯的一大難關，不自覺就一口接一口，每次回台南都要更加倍運動訓練來還債，但台南運動風氣慢慢有在提升，像是台南一中體育館的健身房也開放單次入場，我回台南也可以保持多吃美食、多運動的正向循環」。

談到兩個可愛兒子是否要追隨球星老爸的腳步，呂政儒也分享自己對兒子未來的看法：「其實就是支持他們自己的想法，但我會想要讓他們去多嘗試不同的運動，他們自己體驗過再找到喜歡的事情去做」，呂政儒也推薦多元運動營隊，有各種不同的運動讓小朋友去體驗嘗試，可以開拓小朋友的身體潛能以及對運動的認識。

(中時 )