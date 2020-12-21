金大與海量數位公司未來將合作培育產業數位人才。（金大提供）

在全國資訊經理人協會理事長洪國興等人的見證下，海量數位工程公司捐贈價值新台幣1500萬元的雲端ERP（企業資源規畫）軟體給國立金門大學，未來雙方將共同合作培育產業數位人才。

金大校長陳建民與海量數位公司執行長黃正賢代表雙方出席捐贈儀式，海量數位公司將捐贈雲端ERP軟體100人版帳號，提供金大教學及研究使用，並提供主機系統安裝、種子師資培訓、業師偕同教學以及學生實習機會，攜手培育產業數位人才。

金大校長陳建民表示，雲端技術是工業4.0的重要一環，近年該校工業工程與管理學系積極打造工業4.0人才培育基地，著重培育物聯網、大數據管理、人工智慧與雲端運算和服務、智慧機械人等核心能力的整合人才，在海量數位公司捐贈ERP軟體和深化產學合作後，可促進學生與產業接軌，達成學用合一，也有助於學生實際操作和教師研究。

黃正賢執行長則表示，該公司成立於2000年，並於2013年成為中華電信雲端ERP的合格供應商，負責雲端ERP顧問輔導與客戶服務，在企業資源規畫軟體方面獲各界肯定。此次捐贈的軟體為100人版5年，市值約1500萬元，將免費提供金大教學及研究使用，共同為台灣培育更多優秀的雲端人才。

金大工管系主任江育民也說明，該系致力於培養學生運用資訊技術於提升企業效能等9種核心能力，海量數位公司的雲端ERP軟體有助於師生進行教學與學術研究，訓練更多優秀雲端軟體人才投入相關產業，相信在金大研究團隊與海量數位的緊密合作下，將可起到產學合作的加乘效益。

(中時 )