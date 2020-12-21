罷免巿議員黃捷明年2月6日投票，民進黨高雄巿黨部主委趙天麟21日表示，會聲援黃捷，因為她是一個表現很傑出的議員，不能因為她有精彩的質詢，翻了白眼重挫韓國瑜民調，導致她要面對報復性的罷免，這沒有正當性。

民進黨高雄巿黨部21日發表新視覺，趙天麟表示，不管對陳致中、黃捷或其他正在連署中的議員，罷免是公民權利，但還要有一定正當性，前高雄巿長韓國瑜被罷免，是因為他落跑選總統，荒廢市政，被市民選擇把他罷免掉。

他認為情緒性罷免欠缺正當性，呼籲鳳山的巿民朋友，應竭盡所能的為鳳山留下好議員，會聲援黃捷，至於具體方式，還是要尊重本人，所以如有機會，或許也可以跟對方見見面，聽聽看她的看法，會盡全力來協助她。

至於萊豬議題，除了立法院攻防，會不會影響布局2022？趙說，對的事情就要去做，小英總統的第一任，民進黨所做的事沒有一件簡單的，從年改到同婚，有非常多討論甚至抗爭，但做完後，社會的滿意度高，國際也肯定。

他說，美豬進口不只是食品問題，更是貿易問題，讓台灣跟國際產業鏈重新結合，所以很有信心支持這樣的案子，21日跟行政院長蘇貞昌也有一個便當會，大家態度都一致，會一致行動、一致投票，支持蔡總統跟蘇揆的決策。

(中時 )