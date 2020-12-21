電梯大廠經營權之爭，再起波瀾。永大機電獨董律師黃福雄，以寶佳集團相挺的獨董陳世洋擅自召開審計委員會，討論民國108年度股利發放，逾越獨董權限，擔心新的一年又要討論股利發放，又會舊事重演，提出民國110年2月8日召開股東臨時會，解任獨董陳世洋，一旦解任成功，隨後補選一席獨董，全案21日已送達永大進行公告，尋求永大所有股東支持，並正式行文金管會及證交所。

日立製作所基於大陸及東南亞投資布局，今年七月匯入新台幣40億元，持續買入永大股票，去年公開收購後持股近四成，截至10月15日日立持有永大股票達51.1％而為最大單一股東。原本外界預期，日立會在持股五成且屆滿三個月，明年1月中旬，宣布3月召開股東臨時會全面改選6席董事及3席獨董。不料，永大獨董黃福雄今日無預警宣布，基於行使獨董職權，已向金管會、證交所及永大遞件，明年2月8日召開股東臨時會，提案先解任獨董陳世洋，隨後再補選一席獨董。109年12月25日起至110年1月4日進行獨董提名。由於股東臨時會只要出席股權過半，出席股數達三分之二，就可以解任獨董，外界預期，陳世洋遭解任機率很高。

外界認為，永大今年股東會通過每股配發現金股利2.20元，現金股利也已發放。黃福雄選在日立持有永大股權達51.1％，跨過持股過半門檻，才決定召開股東臨時會解任獨董陳世洋，顯然是獲得日立製作所首肯。

黃福雄今日下午舉行記者會表示，黃福雄表示，他事前並未與大股東日本日立製作所及寶佳集團接觸。他身為獨董，行使職權，不會考慮也不會干涉外界如何聯想

黃福雄表示，他申請召集，永大股東臨時會解任獨董陳世洋事由有四：

一、是陳世洋擔任永大第18屆獨董期間，杯葛董事會決議，擔任第19屆獨董卻一改過去立場，習於附和及背書經理階層的意見，有失獨立性及專業性。

二、陳世洋逾越審計委員會職權，執意做成股利配發的建議案，附和公司主事者的意見，違反獨立董事的權責。

三、陳世洋對經營階層所提「經理人及專業主管等之薪資修訂案」，未積極督促，甚而照單全收，顯未盡獨立董事應盡的職責。

四、陳世洋於第18屆任期中，無端指控特定獨董及獨董立場，恣意召集108年第1次股東臨時會全面改選董事，執意妨礙特定股東參與，致改選結果，無法反應正確且即時的股東意向。

黃福雄指出，一般公司股利發放流程是董事會通過、股東常會確認，永大今年3月25日股東會討論發放108年股利案，部分董事認為，當時爆發新冠肺炎疫情，百年難得一件且情勢還不明朗，況且台灣雖有獲利，大陸仍處於虧損，部分董事建議不要急著決定股利，陳世洋身為永大審計委員會召集人及主席，逾越獨董權限，4月7日強行通過股利分配建議案，他當時表達反對意見。永大4月15日董事會討論股利案，仍不通過，直到4月28日董事會投票，以4比3通過每股配2.2元現金股利。黃福雄坦言，新年度到來，他擔心舊事重演，才決定提案解任獨董陳世洋。

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