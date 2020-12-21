面對罷免行動失敗，陳致中發聲明表示願接受最嚴厲的監督、鞭策與淬煉。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

罷免高雄市議員陳致中行動21日正式宣告失敗，陳致中強調願接受最嚴厲的監督、鞭策與淬煉，那是他進步的推動力。至於面對進入罷免投票階段的黃捷也發聲明表示，質詢中「一個發自內心自然而然的反應」成了某些人的眼中釘，提醒大家莫忘50萬人罷韓大遊行，她仍會緊盯市政、監督進度不手軟。

罷免陳致中總部日前收到中央選委會的公文，通知刪除不合格件數13373件，需要補的件數為12417，依法需10天內補足，但庫存僅3000份，現有能量不足因應，只能放棄。總部強調，盼陳致中好好表現，不然罷免可能捲土重來。

對此，陳致中發聲明表示，每一日都以誠惶誠恐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行代議士工作，願接受最嚴厲的監督、鞭策與淬煉，也期許自己從中獲得學習、改錯及成長。感謝不同民意賜予他檢討的機會，因為嚴格的檢驗即是進步的推動力。

陳致中還強調，民意代表應隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見。他會努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，絕不辜負鄉親的託付。

至於面對明年2月6日罷免投票的黃捷，21日傍晚也發出聲明，以「一年前的今天」為題，提醒大家一年前高雄街頭50萬人手持「光復高雄，保衛台灣」布條盛況。黃捷表示，那場遊行大家不分黨派，不是為了看誰不爽，而是為了更好的生活，是一場真正屬於市民的運動。

對於受到矚目進而遭罷免，黃捷表示當時只是質詢中「一個發自內心自然而然的反應」，反倒讓大家更認識她，卻也因此成了某些人的眼中釘。

黃捷強調，除了持續緊盯市政、監督進度不手軟，也會與市府緊密溝通合作，齊力推動高雄發展。

黃捷也預告，今晚六點將和台灣基進張博洋以及罷韓推手尹立在廣播節目合體，聊聊罷韓遊行一周年以來高雄的改變。

(中時 )