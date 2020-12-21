後龍鎮公所將在明年元旦舉辦升旗典禮及健行活動，報名將從22日起開始受理。（謝明俊攝）

元旦即將到來，苗栗後龍鎮公所為了「跨越疫情 迎向曙光」將在元旦清晨舉辦升旗典禮暨健行活動，健行路線中並根據防疫守則設置闖關關卡，讓民眾在趣味中了解防疫常識，過關者將贈送鎮公所特別設計的「希望瓜」口罩，歡迎民眾踴躍報名參加。

今年的新冠肺炎攪亂全球社會經濟，各行各業都受到這波疫情的衝擊，後龍鎮公所過去每年的元旦都會舉辦升旗典禮，明年的元旦更將以「跨越疫情、迎向曙光」為主題，邀請民眾一起參加升旗及健行，迎戰新一年度的挑戰。

後龍鎮長朱秋隆表示，受到新冠肺炎疫情影響，民眾對於未來有許多不安跟擔心，鎮公所希望在新的一年裡與民眾共同祈福，並在健行途中依照防疫守則設計了數個闖關關卡，提醒民眾落實防疫步驟，健行終點將設置祈福風車，讓大家一起轉動2021年的新氣象！

為了配合為疫情祈福的主題，後龍鎮公所別出心裁地以後龍知名物產西瓜，設計了「後龍限定版醫療口罩」並命名為「希望瓜」，祈願參與活動的民眾都能夠將病毒阻隔在外，在新的一年裡平安、健康地迎來新希望，只要報名成功並全程參與升旗典禮及健行，完成闖關集章者即可獲得一入10個後龍限定版「希望瓜」口罩。

健行路線將從鎮公所出發至維真國中前，途經大庄柳樹灣並於新港大橋前右轉後接台72線快速公路下方便道，再右轉光華路後沿中山路至終點五、六號公園，沿途我們將設置有防疫闖關關卡，將各項防疫守則以活潑有趣的闖關方式呈現。

這項活動將從12月22日上午8點半網路及紙本同步開放報名，共有800個名額，歡迎民眾踴躍報名參加。

(中時 )