阿美族藝術家范志明工作團隊，利用細枝漂流木，併接成穿著阿美族傳統族服的ina（阿美族婦女長者統稱），取名為「卸妝」，范志明說，當原住民祭儀成為1種「表演」，ina身上的族服也成了「戲袍」，要不要「卸妝」？要不要脫下這身衣服？讓她在穿與脫之間猶豫擺盪。

在台東美術展廳內，年約50歲的ina，從眼神、表情、身體肌肉線條等等，全都用海邊撿來的細碎漂流木併接而成，以低調黑色為底的北方阿美族服，則由造型師Kaori手工縫製，色彩鮮的羽冠本應像王冠一樣驕傲的戴在頭上，卻掛在低著垂頭、顯得疲憊不堪的ina手裡，旁邊3面鏡子交疊出矛盾與虛實。

范志明受台東縣政府文化處「南島國際美術獎」邀展創作用漂流木併接的作品「卸妝」，他說，ina濃妝艷抹穿上這身族服，是為了文化的延續，但是當祭儀、生活，以文化之名，成為表演之後，隨著時間流變，文化的樣貌僅剩下唱歌、跳舞、喝酒，明知族服已淪為戲袍，年華逐漸老去的ina，在穿與脫之間猶豫擺盪，滿懷憂傷。

范志明說，在布展過程中，要不要讓ina穿上「戲袍」，他和妻子邵惠琴就陷入兩難，邵惠琴主張只穿下半身，才能讓細緻的木質工藝一覽無遺，穿與不穿之間，眾聲喧譁，讓他快達到爆炸邊緣，最後決定全部穿上，其他一切，全交給觀眾各自領會。

(中時 )