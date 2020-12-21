高雄中山工商觀光科二年乙班多才多藝，除了在本科專業領域相當專精以外，無論是歌喉或體育競賽都難不倒他們，近期接連奪下全國勵志歌曲競賽及高市府教育局舉辦的10人11腳競速賽冠軍，完整詮釋班級團隊精神，令人敬佩。

有趣的是，中山工商觀光科二年乙班學生男女比例失衡，全班47人中，只有12位男生，因此在以軍歌導向的全國勵志歌曲競賽中格外吃虧，其他參賽隊伍幾乎都由男學生組成，但他們不厭其煩練習，並加入自製的創意標語，在12支強勁的隊伍中脫穎而出，奪得冠軍，也順利為中山工商完成二連霸。

中山工商觀光科二年乙班在全國勵志歌曲競賽奪金後並沒有滿足，而是趁著奪冠氣勢，參加高市府教育局、市立社教館共同主辦的「2020校園無影腳─10人11腳競速大對決」競賽，又再度展現強大的團隊精神，一舉奪下金牌，讓全校師生欣喜若狂。

由於們在歌唱、體育方面都不是專業領域出身，因次他們利用課餘及午休時間加緊練習，才磨合出最堅韌的團隊默契，學生們願意犧牲自身休息時間任勞任怨練習，為的就是能在高中生涯與班上同學留下一段最美的回憶。

班導師馬惠雯表示，獲得雙料冠軍固然開心，但班級能夠營造如此團結的氣氛更加難能可貴，每次看到學生們在練習時受傷，沒有選擇放棄，而是在隊友的鼓勵下繼續拼鬥，讓她相當感動。

(中時 )