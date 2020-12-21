POS廠伍豐(8076)今日召開法說會，董事長徐明哲坦言，今年營運受疫情影響做得蠻辛苦，公司花費心力聚焦視訊互動老虎機及加值服務平台2大方向布局，其中視訊互動老虎機在國內及海外均有布局，明年效益即可望顯現，顯著挹注營運成長動能。

徐明哲表示，公司過往聚焦博奕及零售產業應用，今年相關產業受疫情影響甚大，由於客戶暫緩開店及投資，今年經營得蠻辛苦。公司檢討應用產業廣度不足，2年前開始著手發展提供加值服務平台，朝發展軟體生態鏈布局。

伍豐表示，既有硬體產品線在X86、自助服務、安卓系統、物聯網裝置等領域的布局，已可滿足逾9成銷售場景應用。未來，將在既有穩固基礎上，致力將觸角延伸到物聯網（IoT）、人工智慧（AI）及更多面向的商務場景應用，以達到擴張及成長。

徐明哲指出，伍豐自2年前開始醞釀發展軟體加值平台，除了結合自家硬體設備共同銷售，主要強調提供可相容於各家POS設備的軟體加值服務，或銷售提供完整的解決方案，以多樣化、開放式、模組化方式協助產業數位轉型，目前基礎已完成8成。

博奕業務方面，徐明哲指出，受到疫情影響，今年全球實體賭場業績衰退甚多，但也帶動虛擬賭場及相關遊戲需求興起。伍豐看準線上發展趨勢，進行視訊互動老虎機研發，預計提供影音直播遊戲，未來可能擴展至其他應用。

徐明哲表示，視訊互動老虎機在國內及海外將以不同模式營運。海外定位為提供平台技術服務的遊戲提供商，10月已在日本試營運測試水溫，正在進行使用者體驗、品牌定位等調整，明年將在全球大型國際平台上架，看好未來中國大陸、泰國及越南等市場發展。

至於國內部分，徐明哲表示將發展線上娛樂城平台，於平台APP提供多樣遊戲，預期明年首季可望正式推出，積極搶攻線上博奕商機。預期國內及海外可望對明年營運帶來顯著成長動能，帶動整體營運觸底回溫。

(時報資訊)