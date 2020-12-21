宏致(3605)面對NB產業衰退啟動轉型ICAN領域，歷經快10年的調整，可望在明年看到成果，隨著汽車、網通產品出貨可望較今年大幅成長，且工控及NB出貨穩定成長，加上明年4月起合併Genesis，宏致董事長袁万丁表示，明年起業績可望重回成長軌道，全年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，明年毛利率及獲利也會遠優於今年，法人預估，宏致明年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。

宏致初上市時NB佔比達100%，一直是連接器的績優生，不過NB產業成長趨緩，宏致營運也受到影響，不過公司啟動轉型，朝「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」轉型，並陸續併購公司強化產品線，朝提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過10年的耕耘，可望自明年重返榮耀。

目前宏致工業產品以龍翰為主，主要是不斷電系統，過去多在菲律賓出貨，今年順利拿到大陸施耐德原廠案子，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，菲律賓廠交貨不順，工業產品佔宏致營收比重約16%到17%，低於去年的21%，不過在新客戶挹注下，雲端網通產品主要是高速連接器/線、路由器等，主要交給白牌代工廠，佔比宏致營收比重約11%，車用電子部分過去兩年受到車市不佳影響，成長不如預期，約佔營收5%，不過今年下半年起車市需求回溫，且公司拿到歐洲客戶不少訂單，預估明年可以較今年成長30%，佔公司營收比重可望拉升到7%；受惠於遠距生活，今年NB產品出貨暢旺，佔營收比重約32%到33%，由於新冠肺炎疫情未止，宏致預估，明年NB可望較今年成長10%，3C目前佔營收比重約30%，由於公司拿到無人機、掃地機器人及智慧家庭等產品，預估明年成長15%。

除強化產品線，宏致過去5年也投資超過10億元進行產線自動化，目前自動化比例達60%，公司也將龍翰及廣迎的廠區與宏致廠區做整併，隨著廠區整併調整結束，可望大幅降低公司生產成本。

袁万丁表示，明年起業績可望重回成長軌道，全年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，明年毛利率及獲利也會遠優於今年，法人預估，宏致明年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。

(時報資訊)