有性騷擾被害人因處經濟弱勢，負擔不起心理諮商費用，使心理復建不能完備，台北市議員提案向市府建議，盼比照桃園、台南提供補助，落實性別平等價值。北市社會局對此回應，相關費用已編列。

為保護性侵害被害人權益，協助自創傷中復原，社會局訂有「性侵害被害人補助辦法」，提供設籍或實際居住在台北市的性侵害被害人，包括醫療、心理復健、訴訟及律師費用補助。

議員黃郁芬發現，市府對性騷擾被害人僅補助法律訴訟費用，沒有補助心理復建諮商，對性騷擾被害者的保護與協助相當不足，甚至有些被害人是經濟弱勢，無法負擔心理諮商費用，她認為，雖然有補助法律訴訟費用，但並非所有被害人都有意願走司法途徑，只有訴訟費用，根本沒有幫助。

她說，性騷擾案件對被害人極易造成身心壓力與負擔，若沒有足夠的心理復健補助及支持，在無力尋求其他協助情況下，性騷擾被害人恐將持續隱忍、對自身造成更大傷害，要求市府比照桃園及台南作法，給予性騷擾被害人心理復建諮商費用。

另外，議員應曉薇要求，市府應督促中央修改法令提供補助，議員林國成說，一旦提供補助就要多宣導，讓更多人知道有補助。對此，社會局回應，相關費用已編列，也會加強網站公告服務。

(中時 )