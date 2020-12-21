高雄楠梓區加昌國小志工吳美玉現年高齡80歲，她無畏雙眼失明，仍用「心」在感受這個世界，並默默的為學校及社區不斷服務，如今她在加昌國小服務滿20年，校方21日特別致贈感謝狀，並為她製作Line貼圖、拍攝紀錄短片，希望將她的故事留在校園成為典範。

吳美玉童年時因為家中經濟困頓，親人被迫將她送養，11歲那年，她在幫忙家務砍柴時，不小心被噴飛的木柴傷及左眼，又因為延誤就醫導致左眼失明，而近年右眼黃斑部病變，視力只剩下0.02，醫師也宣告吳美玉的右眼年後將完全看不見，即使如此，她仍把握自己還看得見的最後時光，持續貢獻心力為校園服務。

吳美玉表示，因為從小左眼失明，讓她變成一個相當沒有自信的人，因為自卑感，讓她不敢抬頭看人，甚至都躲在家不出門，直到丈夫罹癌臨終前，希望她能豐富自己的人生，又在家人的鼓勵下，才鼓起勇氣踏出家門，開啟了她的志工人生。

吳美玉指出，開始當志工後，讓她的人生由黑白變成彩色，除了找回了自己失去數10年的自信以外，也結交到許多摯友，當志工20年也可以說是她這一生中活的最快樂、最精采的時光，因為知道自己雙眼即將失明，所以更要把握剩下僅有的時間，為學校、社區近再盡一份心力。

(中時 )