50歲香港美魔女洪欣與小10歲張丹峰的婚姻備受矚目，張丹峰2年前被傳與美女經紀人過於親密，儘管夫妻都跳出來否認，但婚變傳聞仍被瘋傳，兩人日前還被傳離婚了，逼得洪欣曬夫妻合照打臉，而洪欣和張丹峰今（21日）則被網直擊現身餐廳用餐，夫妻互動超有愛，但卻遭部分網友狂酸兩人實在太假了。

張丹峰前年被爆與美女經紀人過於親密，他們還被指穿情侶衣、手鍊，甚至兩人連酒店都住同房間，洪欣第一時間就跳出來駁斥，張丹峰也對傳聞一笑置之，不過張丹峰在去年再被爆，與經紀人在房間獨處，逼得張丹峰爆氣連發聲明駁斥傳聞。

網友捕獲野生洪欣、張丹峰聚餐。（圖／取材自新浪娛樂）

由於洪欣與張丹峰此後極少放閃，兩人日前還被傳早已離婚，而洪欣第一時間則曬出與老公、女兒合照，來打臉離婚傳聞，同時，也有網友在今曬出捕獲野生洪欣和張丹峰一家吃飯影片，只見洪欣不時照顧女兒吃飯，張丹峰則是噴父愛看著妻小，一家人和樂融融。

這也是洪欣和張丹峰被瞎傳婚變後，夫妻首次同框，儘管小倆口互動看不出異狀，但仍遭部分網友狂酸影片太假「這是自己拍的吧」、「這個偶遇也拍的太假了」、「角度還挺刻意的～或許就是為了打破離婚傳聞...反正，無論真假，只希望洪欣可以幸福」。

(中時新聞網)