加密貨幣投資熱潮再起，比特幣上周三(16日)一舉突破2萬美元關卡，不僅刷新歷史紀錄，也一路飆破2萬1、2萬2等關卡，最新報價顯示，比特幣在突破2萬4千美元關卡後回落震盪，目前暫報2萬3,600美元區間。對此，同樣為今年金融市場焦點的電動車大廠特斯拉，其執行長馬斯克不斷發推文詢問，如何將大量資產轉移至加密貨幣、比特幣等資產。

馬斯克在推文表示，若想要幫助股東創造一個超過千億美元的投資策略，把特絲拉的資產負債表從美元轉換成比特幣將是個好方法。這時，其他標普500指數大企業將跟進腳步，這個行為將讓資產價值瞬間膨脹至1兆美元。

事實上，特斯拉股價今年以來大漲超過730%，更在本周一(21日)盤前將一次納入標普500指數成分股，成為第一家納入市值最大美企，同時是僅次於蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet及臉書等5大科技巨頭後，第6大美企。

比特幣則是在今年獲得市場關注，甚至超越傳統避險資產黃金的目光，包括Payapl、Visa等金融支付機構都聲稱將支援比特幣等大型加密貨幣，讓加密貨幣市場更有信心，每顆比特幣價格也在今年以來飆漲230%，並超過3年前崩跌後的歷史高點。

摩根大通最新報告指出，比特幣後市風險，主要是這段期間大量流入的資金速度一旦放緩，就有大幅回檔的可能性，幅度可能類似2019年下半年的回檔，當時比特幣站上1萬美元關卡後，受到各國央行出聲有監管疑慮而紛紛禁止，導致比特必價值崩跌至7千美元關卡，但隨著走勢平穩，比特幣價格後來也翻倍上漲。

(中時新聞網)