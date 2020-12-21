西武獅隊今（21）日與「平成怪物」松坂大輔續約1年，由於他今年整季都未出賽，被減薪1000萬日圓，明年的薪資剩下2000萬日圓，也將是生涯最低的一年。不過松坂表示，很感謝球團願意再與他續約，一定會努力復健，明年球季重新站上西武隊主場「大都會人壽巨蛋球場」投手丘，不負球團和球迷的期望。

40歲的松坂大輔去年底簽約重返老東家西武隊，今年的年薪3000萬日圓；原本期待相隔14年後重新回到西武主場比賽，不料調整進度太慢，即使今年球季因新冠肺炎疫情延後3個月還是趕不上。不僅如此，後來還動了頸椎內視鏡手術，治療右手麻痺的毛病，整個球季報銷。

幸好西武球團顧念舊情，仍願意再等松坂大輔1年，球團總經理渡邊久信表示：「我們已經簽署一份正式合約了，接下來松坂大輔將繼續復健，我期待他能在明年球季復出，重新回到大都會人壽巨蛋球場投球。」

松坂大輔在日職的戰績114勝65敗1救援、自責分率3.04，大聯盟56勝43敗1救援、自責分率4.45，美日職棒合計170勝，戰績相當耀眼，明年9月中旬將滿41歲。

(中時 )