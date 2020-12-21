好尷尬！大陸福建福州日前舉辦一場馬拉松比賽，當天吸引人目光的是，一名妙齡女子在冷颼颼的低溫下，穿著婚紗、手捧一束鮮花，站在終點處等參賽男友跑完全程，準備送上驚喜對他求婚，沒想到結局讓眾人跌破眼鏡，因為男友「中途退賽」，讓女子成了當天的笑柄。

據陸媒報導，福州馬拉松賽的當天，氣溫僅10度左右，一名打扮得像新娘的女子，站在寒冷的低溫中直發抖，但心中一股真誠的愛情，讓她毫不退縮，堅定在的站在終點處，期待心上人跑完全程，然後送上驚喜對他求婚。

當時，陪在一旁的閨蜜不斷取下身上的圍巾與衣物，披在女子的身上，可是一群人等了又等，卻始終不見男友通過終點線，而且直到比賽結束還看不到人，後來女子接到電話，竟得到一個尷尬的結果，原來，男朋友因為堅持不住，沒有跑完全程，中途退出比賽，早已經回家休息。

消息傳出網友笑翻留言「等了一個寂寞」、「這女孩沒給驚喜，倒是等到了驚訝」、「那麼冷的天等那麼久，會不會氣得把男朋友放生了」、「哈哈！雖然有點心疼，但是我還是笑了」、「這女的太高估男友的實力了，結果付出慘痛代價」。

(中時新聞網)