聖誕佳節即將到來，香港的濃厚的聖誕氣氛每年都吸引許多海外旅客朝聖，也是台灣旅客安排海外聖誕假期的首選之一。今年受新冠肺炎的影響，旅客無法親身前往香港歡度浪漫節慶，香港旅遊發展局特別精選香港六大必看聖誕景點美照一解旅客無法親臨的遺憾。

此外，港旅局更首度推出「聖誕小鎮虛擬之旅」，不僅與插畫家合作獻上聖誕新年應景貼圖讓民眾免費下載，還推出線上影片教學各種聖誕手作飾品。旅遊平台KKday更首次於海外市場推出「雲旅遊」，首個行程結合香港聖誕推出「尖沙咀五光十色徒步之旅」，由專屬導遊帶領旅客透過連線同步感受璀璨燈飾妝點的奇幻香港。

香港聖誕小鎮虛擬之旅準備了一系列的節目，一進入網站，會由香港知名英語教學製作人「蕭叔叔」導覽整座小鎮，建議台灣旅客可選擇英文版和孩子一起聆聽，還可以用英文學習聖誕故事。小鎮內除了有五種聖誕應景的WhatsApp貼圖供免費下載，還可以漫步到「奇妙手作大街」瀏覽教學短片，學習製作聖誕手工藝品，包括立體聖誕卡、聖誕花環、黏土甜甜圈及聖誕燭台；點進聖誕音樂小屋，還能收聽港星特別錄製的聖誕歌曲，感受溫馨的聖誕氛圍。

旅遊平台KKday搭上香港聖誕期間，首次推出線上版「尖沙咀五光十色徒步之旅」虛擬行程，讓台灣旅客可以跟隨香港導遊的腳步來一趟香港聖誕雲旅遊。1小時的行程從香港太空館啟程，首站來到華麗璀璨的半島酒店，再到1881拜訪超萌北極熊家族，之後沿著維多利亞港漫步，途經尖沙咀鐘樓、星光大道等美麗燈飾，最後在尖東的美麗燈海畫下句點，一路上可透過導遊的中文講解零時差將香港聖誕美景收入眼底，費用一人台幣755元，3人即可成團。

香港各地近期紛紛換上新裝，讓寒冷的冬天走在街頭也能感受到溫馨歡樂的氛圍，港旅局提供今年聖誕香港必拍的IG打卡勝地。

一、北極熊家族陪你慶聖誕／1881百年古蹟廣場化身異地雪之城，廣場中央放置高達8公尺的聖誕樹與5公尺巨型北極熊，四周也遍布大大小小的Q萌北極熊，讓遊客們彷彿來到遙遠的北極國度，在百年古蹟襯托下一同迎接白色聖誕節的到來。

二、慈善聖誕市集／置地廣場今年以慈善聖誕市集為主題，在夢幻大雪人和聖誕樹的襯托下，推出12隻各具風格的北極小熊舉行慈善拍賣，邀請大家在這團圓特別的時節，不忘分享愛心、善意讓大家都能有個溫暖的聖誕。

三、全球首個AI蝴蝶光影藝術裝置／利東街今年灣仔「利東街」推出全球首個大型AI蝴蝶光影藝術裝置「Butterflies of Hope」，裝置由一群最高達7公尺的巨型教堂玻璃蝴蝶及超過350隻彩繪玻璃蝴蝶組成，懸掛於利東街中庭及整條林蔭大道。日間蝴蝶的彩色和彩繪玻璃會根據日照軌跡把光線反射並折射到地上及牆面，夜間蝴蝶由人工智能AI控制，配合特選的節日音樂呈現獨一無二的音樂燈光節目，絢爛奪目的繽紛色彩，是網美、情侶約會打卡的第一首選。

四、聖誕創意文化之旅-K11 MUSEA／風靡全球各地的《Globoscope》在今年冬天登陸香港 K11 MUSEA，超過170個同步發光的小圓球組成，將大自然與光影合而為一，一顆顆發亮的小圓球成為組成風景畫的元素，隨著光影閃動，帶來一場戶外聖誕創意文化之旅。

五、Christmas Every Day／海港城每年聖誕節，海港城為增添節日氣氛都會以不同主題打造大型的聖誕裝飾及舉辦一系列活動，今年除了「巨型聖誕熊仔玩具店」、「聖誕燈飾花園」及「聖誕營火會」等華麗繽紛的打卡點外，海外朋友還可於網上欣賞聖誕裝置，並在「實景節日佈置虛擬打卡」，當中更有聖誕老人現身之場景，大家可將自己與摯愛好友的照片貼到背景上，並分享到社交網站。

六、尖東聖誕燈飾2020／8萬2千顆LED燈幕牆＋漫天燈海／香港尖沙咀東部的建築外牆一向是旅客最愛的聖誕打卡位，今年尖沙咀中心及帝國中心牆上的多媒體螢幕牆變身成全港最大的跳舞機，只要能夠看到這個巨型燈飾，就能跟隨影像動畫輕鬆動一動，來一個動感的聖誕。尖東一帶則布置了色彩繽紛的燈海，繽紛亮眼的浪漫燈飾，為大家送上佳節祝福。

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