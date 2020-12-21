雖然中國介入，希望親中的尼泊爾奧利政府繼續執政，總理奧利仍失去執政黨內多數支持。奧利政府昨天突然決議解散國會下院，並由總統宣布，盼藉改選維繫政權。

在中美衝突表面化，正結合日本、澳洲和印度等民主國家對抗威脅印太地區自由、開放、安全與繁榮的共黨專制中國之際，尼泊爾在奧利執政下不斷倒向中國，已引起各界關注。奧利昨天的舉動再度受到包括印度、中國在內的國際關注。

綜合加德滿都郵報（Kathmandu Post）、新德里電視台（NDTV）等尼泊爾與印度媒體今天報導，奧利（K.P. Sharma Oli）昨天上午突然召開內閣會議通過解散眾議院（House of Representatives，相當於國會下議院）案；尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari ）昨天下午也按照內閣決議宣布解散眾院，並建議在2021年4月30日到5月10日間舉行大選。

不過，由於尼泊爾憲法無解散國會的相關規定，奧利此舉遭到政敵及憲政專家批評違憲。

加德滿都大學（Kathmandu University）法學院前院長艾德希卡里（Bipin Adhikari）表示，總統和總理有責任維護憲法，但都踐踏憲法，因為儘管知道憲法沒有賦予奧利等人權力，仍然採取行動。

奧利的政敵已向最高法院提交3份訴狀，對奧利政府解散國會的違憲舉動提出異議，要求最高法院撤銷奧利政府解散命令，恢復眾院職權。

奧利之所以解散眾院，主要是失去執政的尼泊爾共產黨多數領袖支持，且被迫於15日在國會撤回他先前提出的修憲委員會法修正案。修正案授權總理更容易任命成員加入修憲委員會，被批破壞制衡原則。

奧利2017年底在尼泊爾共產黨贏得大選，重獲支持擔任總理。但於隔年組閣後，就因被批評治理不善與威權主義而與執政黨內不同派系領袖陸續發生裂痕，更導致執政黨90多名國會議員昨天對奧利政府提出不信任動議。尼泊爾共產黨並發表聲明說，奧利在黨內已失去多數支持。

印度媒體先前報導，中國駐尼泊爾大使侯艷琪曾不斷穿梭尼泊爾執政黨各派系領袖之間，試圖為奧利拉攏政敵，以防止尼泊爾共產黨分裂，導致親中的奧利政府下台。

不過，侯豔琪的努力似乎不敵尼泊爾執政黨多數領袖對奧利的不滿。奧利在可能被執政黨卸除黨職及總理職務壓力下採取「政治突襲」，決定解散國會下院，避免他不久後遭罷免的可能；更可依法讓他的政府以看守內閣姿態至少多存活6個月，以整合支持力量，甚至還可再延長6個月。

由於這項憲法爭議還有待尼泊爾最高法院作出裁定，且奧利仍在國會和民間擁有支持力量，印度和中國雖然對奧利政府的未來非常關切，但都保持沉默，不願太早表態。

(中央社)