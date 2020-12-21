苗栗市公所提升各里環境衛生與市容觀瞻，推動環境清潔競賽計畫，21日苗栗市長邱鎮軍頒獎表揚獲獎各里。（何冠嫻攝）

苗栗市福麗里環保志工隊，每月進行道路清潔，共同打造優質居住環境。（福麗里長黎星琳提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所提升各里環境衛生與市容觀瞻，養成民眾垃圾確實分類習慣，今年首辦環境清潔競賽顯見成效，21日苗栗市長邱鎮軍前往各里頒發獎狀、獎勵金，期許持續打造優質環境。

苗栗市各里環境清潔競賽，將苗栗市28里分南、北兩區，每區各取前3名頒給3萬、2萬、1萬元禮券，對用心付出的里鄰志工表示鼓勵與慰勞，經過評比委員及業務單位的評比考核成績出爐，分別為北區第1名福麗里、第2名文聖里、第3名新川里，南區第1名維新里、第2名大同里、第3名中苗里。

拿下北區第1名的福麗里長黎星琳表示，居民40人共組環保志工隊，每月落實道路清潔，里內也有資源回收站協助正確分類，攜手打造優質環境。邱鎮軍指出，各里清潔競賽7月開始，垃圾焚化費用每月148萬元降至130萬元，尤其資源回收部份已有顯著改善，他強調，垃圾車、資源回收車以往都是垃圾車爆滿，但現在則是資源回收車都會裝滿，顯見民眾逐步落實垃圾分類。

清潔隊長孫春明也指出，各里辦公室、社區發展協會經常性積極動員，即能彌補公所人力不足問題，共同維護各里、社區環境衛生與居住品質，除動員里、鄰、社區外，更期待各級學校積極輔導學生日常生活教育，讓居住環境衛生大步向前，市容觀瞻更加亮麗。

(中時 )