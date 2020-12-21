檢廉偵辦勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文貪汙、炒股案續有發展，今展開第4波偵查行動，再搜索3地點，約談統一投信資深副總經理闕志昌共4人，檢廉懷疑闕男涉嫌炒股、圖利，漏夜偵訊中。

檢廉約談的4人中，闕志昌是被告，另統一投信2位經理人、1位研究員為證人。檢廉懷疑，闕志昌涉犯證券投資信託及顧問法、刑法背信罪、業務登載不實罪與貪汙治罪條例圖利、證券交易法操縱股價等罪嫌。

檢廉懷疑，游迺文利用其對統一投信公司接受基金運用局全權委託之代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，分別違法不當指示該公司人員闕志昌，違背專業投資判斷，以統一投信公司接受全權委託代操之勞動基金資金（包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金），各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓寶佳集團執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

(中時 )