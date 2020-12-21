近期大陸在澳洲煤炭進口量縮減、出口歐美訂單暴增與冬天用電增加等多重因素下，多個省分紛紛下達從工廠到民生等「限電措施」，例如浙江就收到官方緊急通知，要求到12月31日止，所有加工廠全部停產，甚至政府機關也被要求氣溫3度C以上不得開暖氣；更有湖南長沙網友表示，所在地區拉閘限電沒有電梯可用，上下20、30層只能爬樓梯。

無預警「限電停產」被部分市場人士解讀為新能源轉型跨步過大，輕忽媒電供應，是否可能放緩腳步？ 中經院第一研究所助理研究員王國臣認為不太可能，近期大陸官方多次強調「舉國體制」，也就是舉全國之力辦大事的態度，「十四五」定調新能源轉型、尋求碳中和的腳步不會停下來。

對此，大陸國家發展改革委秘書長趙辰昕21日在新聞發佈會上連說兩個「放心」，強調存煤天數、存煤總量都有保障；大陸國家能源局局長章建華說，限電情形僅是個別地方有一些偶然性。

實際觀察本月14日大陸國家能源局發布11月用電數據，整體用電量達到6467億千瓦時、年增9.4％。

隨後包含浙江、湖南、江西等多個省分採限制用電措施引發關注。有世界小商品之城的浙江義烏也一度傳出大範圍限電，更讓當地工廠緊急購買柴油發電機。

(旺報 )