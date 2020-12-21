阿玉拋開憂鬱，開設美容工作室，重拾美麗人生。(勞動力發展署高屏澎東分署提供／林和生屏東傳真)

魯凱族婦女阿玉(化名)經歷2段不順遂婚姻，婚後壓力使得她長期服用抗憂鬱藥物，後來又因車禍無法久站，種種因素讓她求職屢屢碰壁，所幸參加勞動部高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」，讓她習得一技之長，順利開立美睫工作室，勇敢創造自己的美麗人生。

40歲的阿玉表示，婚後生活步調轉變、照顧小孩等壓力，始終讓自己無法適應，結束婚姻後，力圖振作的她到處尋找工作，但屋漏偏逢連夜雨，因為一場嚴重車禍，導致她無法久站或從事勞力工作。她想起那時處境，不由嘆氣「覺得自己很沒用，不斷有負面想法」。

但她一直以來對美容相關行業很有興趣，某次發現高屏澎東分署委託辦理的「行動式美睫沙龍輔導創業班」開課資訊，重新燃起對未來希望。

阿玉表示，職訓課程設計完善，有理論學科及實作項目，來自業界講師教學專業又認真，協助美睫沙龍門外漢的她，一步步建立紮實基礎。此外，投入課程當下，也因專注美睫技術的學習，不會再胡思亂想那些憂傷的回憶。

「學到美睫技術，我決定不再猶豫，就從自己住所來開業」，美睫服務無須店面，結訓後阿玉便用較低額收費，由服務親朋好友做起。雖然剛開始還是會緊張，不過越作越順手，最後也能邊幫顧客服務邊聊天。

阿玉的行動美睫工作室開業1年多，收入日漸穩定，談起未來，她害羞但堅定地說「等我再厲害一點，想開一個正式店面，小小的，但很溫馨。」阿玉感謝勞動部提供的職訓訓練資源，讓她擁有一技之長來改善生活，現在每天都感到快樂與知足，她也以自身例子，鼓勵想二度就業的婦女「善用職訓資源，相信自己做得到，勇敢踏出去。」

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為幫助待業者提升技能重返職場，分署規畫與民間培訓單位合作，委託辦理產業需要的訓練職類，提升待業者的就業技能增加競爭力，符合特定對象身分的民眾還可以享全額的訓練費用補助，歡迎對職前訓練有興趣的民眾到台灣就業通網站查詢。

(中時 )