大同(2371)宣布，旗下全資太陽能子公司大同永旭能源已在18日與泰國國家石油公司（PTT Group）子公司GRP 1正式簽訂股權出售合約，大同永旭能源將出售全資子公司勝陽能源90％股權給GRP 1，並同時獲得該案20年管理服務合約。

大同指出，此案在德勤財顧協助下歷時1年多完成，將為集團挹注約15億元，待投資方完成來台投資申請程序後進行交割作業。此次顯示集團配合政府吸引外資來台投資政策，積極引進國際策略性投資人接軌國際再生能源市場，實力獲國際級投資人肯定。

大同永旭能源表示，勝陽能源為集團首個設立並完成出售的SPV（特殊目的項目）公司，藉此提前收回資金實現獲利、再投資於擴建太陽能電廠，以擴展太陽能市場版圖，可達到滾動式成長目標。透過引進國際策略性投資人，亦可與全球大型企業建立長期合作關係。

泰國國家石油為泰國財政部持股逾5成的能源公司，GRP 1為旗下專營電力與公共事業的GPSC全資子公司。在再生能源領域，GPSC除開發泰國當地市場外，也積極擴展海外市場，此次與大同合作，雙方將建立長期合作夥伴關係，共同爭取國內外太陽能市場商機。

大同表示，集團在太陽能電廠擁有屋頂、地面、掩埋場及水上等不同類型太陽能電廠的建置經驗，且連5年無任何保險理賠的建置品質及豐沛維運能量，獲得合作方青睞。勝陽能源目前得標容量約為55.77MWp，併網率超過98％，預計明年第二季底前全部併網發電。

(時報資訊)