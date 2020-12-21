三倍券使用期限倒數計時，屏東業者紛紛祭出優惠，盼搶攻最後的三倍券商機。（林和生攝）

三倍券消費倒數計時，根據統計，使用到年底的三倍券還有近80億元未進入消費市場，為搶攻眼前這塊大餅，屏東業者紛紛祭出優惠，喊出「搶人、搶錢、搶三倍券」大作戰，更製作屏東好康地圖，盼為業績憑添柴火。

屏東早午餐業者徐皖台指出，目前消費券仍有大批「流落在外」，根據政府數字約80億元，若扣掉商家未兌換的金額，保守估計至少還有60億元尚未使用，希望將它們全都帶到屏東消費，對業者來說業績將會大進補。

屏東市日式民宿總經理郭宥婕表示，民眾還沒用完三倍券，顯然是還未找到好的地方旅遊，擁有保存完整日式建築的勝利星村，現在有機會在將軍住過的房子留宿一晚，穿著和服與旗袍，體驗最傳統的眷村味。

除此之外，屏東業者也聯合祭出優惠，並自製好康地圖，堪稱屏北地區最火熱的觀光指南，旅客可以先享受浪漫悠閒的早午餐，再前往有機農場體驗一日農夫，或者試吃世界銀牌巧克力，還有天然手搖飲，最後別忘帶道地冰糖醬鴨當伴手禮，這遊程無論是親子家庭或者情侶都非常適合。

徐皖台說，活動短短10天，希望全國民眾快到屏東搶好康，因為「三倍券、花下去、愈血拼、愈開心」，同時，也呼籲屏東縣各行各業加碼好康優惠「衝一波」，跟其他各縣市業者來場「好康大車拚」。

(中時 )