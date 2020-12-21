華梵大學創全國先例提供等同免學費的新生全額獎學金後，今天又宣布設置「誠萱還願助學金」，只要學生能提出任何與課內外學習活動相關的計畫，都能向學校申請無還款期限也不收利息的助學金供使用，一圓特殊境遇學生的大學夢。

華梵大學朝「小而美」的精緻山林大學發展，並提出許多學生人數多的大校做不到的新措施，包括提供「覺之教育品德全額獎學金」給新生，並為每人量身打造客製化的學習地圖，引導學生根據自己的優勢與興趣，規劃四年學習路徑。

此外，華梵大二至大四的學生還可在老師指導下，與同學組隊申請「創新共學獎學金」，在學校配給的獨立工作室專心實作、創作，吸引了許多成績不錯的學生報考，註冊率因而止跌回升至73％。針對學業成績比前一年進步的同學，學校也另提供「進步獎學金」鼓勵學生。

華梵大學今天再度設置「誠萱還願助學金」，捐贈儀式上午在華梵大學圖資大樓貴賓室舉行，由誠萱社會福利基金會黃思源董事代表黃志誠董事長捐贈85萬元給華梵大學。華梵大學校長李天任表示，將以此為基礎設立專戶，專款專用，充實還願助學金基金，協助有心向學的清寒學子。

關於「誠萱還願助學金」，李天任表示，未來華梵學生只要有課內外學習活動的特殊需求，在大學期間想做一件有意義的事，或者無力負擔住宿費、生活費等費用，都能提出申請，由學校幫學生圓夢。

李天任強調，「誠萱還願助學金」並非助學貸款，因此不會收取利息，學校也不會要求同學何時還錢，8年、10年後再還都沒關係，希望獲得資助的同學能惜福感恩，日後能力許可時再回饋母校與社會。

(中時 )