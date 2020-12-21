桃園市中壢區一名77歲的古姓老翁，21日凌晨獨自徒步外出，但老翁有失智情形，忘了回家的路，於是一路走了將近10公里，到大園區聖德北路與田溪路口，才被民眾發現向警方報案，警方隨即到場將老翁帶返所休息，並提供熱花生湯圓讓老翁暖暖身子，經查詢身分後順利聯繫上其家人，讓老翁在冬至這天能夠平安返家團圓。

大園警分局大園派出所於21日凌晨2時許接獲民眾報案，稱在聖德北路與田溪路口附近，有一名老翁獨自坐在路旁瑟瑟發抖，疑似迷路請警方到場協助。警員陳祐煜、王怡雅、黃有畯獲報立即前往關心，但老翁有失智情形，加上當時天氣濕冷飄著細雨，老翁身體不停顫抖無法言語，員警擔心老翁的狀況，便先將他帶返所休息，並提供熱花生湯圓讓老翁暖暖身子、補充體力。

老翁狀況穩定後，員警試著詢問他年籍資料，但老翁仍無法回答，員警遂用人臉辨識系統查出其身分，並與其家屬聯繫，老翁兒子得知後感到相當訝異，立即從八德區開車來接人。

老翁兒子見到父親平安無事後鬆了一口氣，連忙向警方道謝，老翁兒子表示，父親有輕微失智情形，與母親同住在中壢，父親可能是趁母親睡著後，獨自出門散步卻不慎迷路，才會一路走到大園地區，所幸有熱心的員警及時提供協助，才讓父親能夠在冬至這天平安返家團圓，感謝警方的幫忙。

(中時 )