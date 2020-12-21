台中1名22歲女性在網路上買隱形眼鏡，打開包裝第1天戴，只用了6個小時就覺得眼睛疼痛到睜不開，到門診就醫時不斷嘔吐，檢查時發現眼角膜整片破皮，傷口形狀正好與隱形眼鏡相同，醫師懷疑隱形眼鏡保存液恐怕是傷口主因，也可能是隱形眼鏡尺寸不合。醫師建議，購買隱形眼鏡最好在實體通路買合格產品。

亞大附醫眼科副主任醫師林純如表示，個案傷口很不尋常，一般戴影響眼鏡受傷，大多是民眾配戴時間太長，例如隔夜配戴，隱形眼鏡有髒汙等因素下，角膜容易摩擦隱形眼鏡受傷，傷口大多數呈現散狀，但個案就醫檢查時發現，傷口就像隱形眼鏡形狀般，呈現出1個球面狀，就像角膜受到隱形眼鏡腐蝕一樣。

林純如強調，個案配戴不良隱形眼鏡時間沒有很長，早上起床配戴出門數小時，就雙眼疼痛到難以忍受，檢查時心裡非常害怕緊張，情緒影響到生理，個案在診間時不斷想吐，幸好在觀察傷勢立即治療後，角膜傷口仍在表層，復原後沒有形成明顯疤痕，假如角膜傷口較深，就有可能在癒合後阻礙視力。

亞大附醫眼科副主任醫師林純如表示，22歲女性網購隱形眼鏡差點永久損害視力，提醒大眾購買合格產品才有保障。（圖／亞大附醫提供）

林純如同時說，個案就醫時沒有帶隱形眼鏡外包裝，因此無法判斷廠商與來源，只能確認是在網路購買，極有可能生產來源不明所導致，尤其角膜傷口很像被腐蝕出來，因此懷疑是不良的隱形眼鏡保存液很可能濃度有問題，導致脫水與損傷。而合格隱形眼鏡保存液，濃度多是中性，不至於對眼角膜造成嚴重受傷。

林純如也說，即使配戴的隱形眼鏡度數符合，弧度卻不對時，也會造成角膜損傷。例如戴得太緊，鏡片完全不會滑動，會造成角膜缺氧，進而出現水腫，導致越戴越模糊；但若隱形眼鏡戴上後太鬆，鏡片與角膜不斷摩擦，也可能刮傷角膜，使角膜破皮，嚴重時甚至造成潰瘍性角膜炎。

林純如醫師提醒，隱形眼鏡屬於醫療器材，按規定不得於網路販售，配戴不當恐會造成角膜潰瘍影響視力，甚至失明。故為了維護自身安全，民眾於購買隱形眼鏡前，需先經眼科醫師檢查，確認是否適合配戴，再由驗光師驗光，確認適宜的度數，取得眼鏡處方箋或配鏡單，再前往合格商店購買隱形眼鏡。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)