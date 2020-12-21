大陸資本市場正式建立已滿30年，今日已成為全球最重要的金融市場之一，有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯（Jim Rogers）表示，對未來大陸經濟和股市非常樂觀，將會持有更多中國股票。

澎湃新聞報導，羅傑斯表示，他在大陸投資了30年，記得2007年大陸曾經歷股災。他當時的印象是泡沫太多了。2008年美國也有過一次巨大的泡沫危機，泡沫產生的原因之一就是美國使用太多債務，其二就是股價太高，最後泡沫破滅，市場崩盤。他稱，現在全世界政府都在印很多錢，一旦各國央行停止印鈔，世界各地的投資市場都將面臨巨大的問題。

羅傑斯又稱，大陸A股市場的發展愈來愈開放，同時整體經濟愈來愈好，公司也愈來愈強。他對於大陸經濟和股市的未來非常樂觀，也會持有更多的中國股票。

他又透露，最近買進了一些大陸的白酒股票，並認為旅遊業、航空公司都有機會。雖然新冠病毒在過去一段時間使這些股票下跌，但有時候危機就意味機遇，經濟復甦將給旅遊、航空、酒店、餐飲等帶來機會。另外，他還注意到大陸官方正在努力發展農業，所以將尋找農業相關股票的投資機會。

(工商 )