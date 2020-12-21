美國FPC-USA及Westlake年底前仍無法解除不可抗力狀態，短期內無法恢復正常出口量，而大陸因下游需求暢旺，PVC庫存由年初高點492,700噸降至65,200噸，且內需價格高於國際行情，預估可供出口數量有限，加上韓國LG輕油裂解廠火災，影響PVC廠開工率僅7成，烘托2021年第1季PVC市場持續供不應求。台塑(1301)、華夏(1305)營運衝刺推進。

無獨有偶，HDPE、LLDPE及EVA也因需求旺季與歲休計畫支撐，農曆年前後需求仍佳，EVA價格仍有上漲空間，台塑、台聚(1304)、亞聚(1308)2021年第1季營運持穩不看淡。股價聯袂攀揚表態。

廠商指出，第1季HDPE有2家同業安排歲修，合計年產能97萬噸，佔亞洲產能3.3％，市場供給減少。元月為大陸春節長假前傳統旺季，包裝材薄膜料買氣提升。待春節長假後，元宵節(2/26)場買氣又可逐漸增溫。

1月仍為大陸LLDPE農膜旺季，加上受高價LDPE薄膜料影響，預期價格維持高位；農曆年假後，3月起為春耕地膜需求旺季，買氣回升。

此外，1月為農曆年前傳統鞋材旺季，且太陽能封裝膜需求佳，預期EVA客戶積極搶購；農曆年後迎來另一波傳統鞋材旺季，且光伏料客戶復工，價格仍有上漲空間。

台聚、亞聚大陸古雷EVA項目採取具大量製造、成本優勢高壓管式法，預計2021下半年開出。台塑寧波明年擴增60萬噸PDH；EVA去瓶頸擴產年產提高至10萬噸，預計2023年首季投產。

(工商 )