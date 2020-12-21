2020美國大選由民主黨的拜登奪下總統寶座，現任總統川普將於明年1月20日卸任，但他堅持不願意認輸，大選後動作頻頻，而甫獲川普特赦的前美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）日前公開建議川普頒布戒嚴令，再度引發爭議。對此，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今則表示，看到川普近日的動作，美國未來都可能是「多事之秋」。

介文汲在廣播節目《千秋萬事》中談到，川普目前的選情手法都是走「非常式」的作風，而大陸是他的眼中釘，加上過去這段期間的疫情讓他選舉失利，因此他對大陸惡感只會增強不會減少，不過，「川普這一系列作為，是為了他未來的四年作累積政治能量，畢竟他已經表明要捲土重來，絲毫沒有放棄打算。」

至於，美國未來發展會如何，介文汲坦言，不要說未來四個月、一年，接下來的四年，美國都可能是「多事之秋」，最大問題是川普以前任總統身分，認為現任總統是以一個非法不當手段獲得職位，在這樣對的立情況下，「美國國內未來是bumpy(顛簸的)」。

另外，川普陣營的司法戰仍未終結，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）又宣布，團隊再度上訴聯邦最高法院，要求法官推翻賓州最高法院先前的3項裁決，尋求翻盤選舉結果。不過，路透社、CNBC都直接形容「希望不大」，肯塔基大學（University of Kentucky）選舉法教授道格拉斯（Joshua Douglas）更直批這起訴訟「無聊」，不會阻止拜登在明年1月20日成為美國總統。

(中時新聞網)